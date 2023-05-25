Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve mobilya sektörü firma temsilcilerinden oluşan heyet Dubai’ye çıkarma yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası heyeti, Dubai INDEX 2023 Mobilya ve Dizayn Fuarı Yurt dışı iş gezisi programı kapsamında T.C. Dubai Başkonsolosumuz Onur Şaylan ile Ticaret Ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan sunumda, Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı kapsamlı bir bilgilendirme yapılarak, ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz kapsamında ticari ilişkilerimizi geliştirebilmek adına Dubai’deki yatırım olanakları ve ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Ticaret Odası heyetinde, Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Ahmet Emre Sönmez ile Kayseri’den mobilya sektöründen Dubai INDEX 2023 Mobilya ve Dizayn Fuarı’na katılan firma yetkilileri yer aldı.

Ziyaret sonunda Başkan Ömer Gülsoy, T.C. Dubai Başkonsolosumuz Onur Şaylan ile Ticaret Ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal’a Kayserispor forması ile plaket takdim etti. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.