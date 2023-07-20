Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan İletişim Küresi, istek, sorun ve önerilerin hızlı bir şekilde giderilmesine imkan sağlıyor.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Vatandaşlar ile Kayseri Büyükşehir arasında adeta bir köprü görevi üstelenen Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi, meydanda Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir personeli vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, onların istek, öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy, Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi ile “Hizmeti, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz” diyerek, şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediyesi İletişim Küremiz vatandaşlarımızın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda hizmeti ayaklarına götürmek anlayışı ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından açılarak hizmete sunulmuştur. Burada ALO 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa personelimiz güler yüzle, samimi bir şekilde vatandaşımızı karşılayıp talep, istek, önerilerini almaktadırlar. Kurulduğu günden bu güne kadar vatandaşlarımızdan bin 16 tane kayıtlı başvuru alınmıştır. Bugüne kadar da 25 bin 550 kişi ziyaret etmiştir.”

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEP İSTEK VE ÖNERİLERİ İÇİN BURADAYIZ. VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Özsoy, Alo 153 İletişim Merkezi’nin 7 gün 24 saat boyunca telefonda vatandaşlara hizmet vermekte olduğunu ifade ederek, yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı: “Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarını, projelerini tanıttık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla ilişkiler Şube Müdürlüğü ve Kayseri Kariyer Merkezi ile birlikte Kariyer Merkezi’mizde kalifiye eleman, işveren, stajyer ve işyeri tanıtımı yapılarak, Kayseri Kariyer Günleri düzenlenmiştir. Spor A.Ş. tarafından iş birliği ile Yaz Spor Okulları tanıtım ve kayıt günleri düzenlenmiştir. Ayrıca yine iletişim küremizde Huzur Çınarı, Aile Danışmanlık Merkezi’mizin Sırdaşın Olayım Projesi’nin tanıtım günleri yapılmıştır. Cumhuriyet Meydan’ında vatandaşlarımızın en yoğun olduğu yerde burada da görüldüğü gibi vatandaşlarımızın talep ve önerileri için buradayız, vatandaşlarımızı bekliyoruz.”