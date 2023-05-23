Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada başını yere çarpan motosiklet sürücüsünü kaskı ölümden kurtardı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Şebboy caddesinde seyrederken Nizam sokağa dönmek için manevra yapan sürücü Vildan Ç.(40) yönetimindeki 61 AAK 848 plakalı otomobil, arkasıdan gelen sürücü Ali D.(18) yönetimindeki BBV 954 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi devrilen motosikletten sürücü ve arkasındaki arkadaşı Ali A.(14) yaralandı. Kaza anında başını yere sert şekilde çarpan motosiklet sürücüsünü ağır yaralanmaktan kaskı korudu. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.