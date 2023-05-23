İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilecek olan Kurban Kesim Elamanı Kursu’na toplam 65 kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, başvuruların devam ettiğini söyledi.

Kurban Kesim Elamanı kursuna şimdiye kadar 64 kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Göktürk, “Her yıl olduğu gibi bu yılda kurumumuz tarafından Kurban kesim kursları düzenlenecektir. 20 saatlik Kurban Kesim Elemanı kursumuzda; 12 saat iş güvenliği ve sağlığı, 4 saat kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemi, 4 saat de uygulamalı kurban kesimi gösterilecektir. Okur-Yazar ve 18 yaşını doldurmuş her vatandaşımız bu kurslara katılabilir. Bu dini vecibemizi yerine getirirken; yapılan ibadetin İslami kuralara uygun olarak nasıl yapılması gerektiği anlatılırken, aynı zamanda iş güvenliği anlamında meydana gelecek olan yaralanmalar ya da kazalar en aza indirilir. Aynı zamanda İslamiyet’teki kurban kesmenin yerini de öğrenirler. Kurslarımıza https://inegolhem.meb.k12.tr/ adresi üzerinden online kurs başvuru bölümünden başvurularını yapabilirler yada kurumumuza gelerek başvuru formu doldurarak başvurabilirler. Müdürlüğümüz tarafından açılacak olan kurslara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.