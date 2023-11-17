Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana gelen olayda, 6 yaşındaki İ.S.'nin iddia edilen öğretmen şiddetiyle yaralandığı ortaya çıktı. Baba Halil Sarı, oğlunun dudağında patlama ve yüzünde çiziklerle eve döndüğünü belirterek, "Öğretmene emanet ediyoruz çocuğumuzu. Bizden daha çok görüyor. Böyle bir eğitimcinin bu davranışta bulunması bizi çok üzdü" dedi.

Olayın 20 Mart'ta meydana geldiğini söyleyen baba Sarı, durumu ilk başta anlamayan aile olarak hastaneye gidip darp raporu aldıklarını açıkladı. Ailenin iddiasına göre, öğrenci İ.S., öğretmeni A.T. tarafından şiddete maruz kaldı. Konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildiren aile, olumlu bir geri dönüş alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ailenin iddialarına karşı okul yönetimi sessiz kalarak, açıklamanın avukatları tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Ancak, anaokulu yetkilileri, söz konusu öğretmenin kurumdan ayrıldığını ve artık birlikte çalışmadıklarını bildirdi.

Baba Sarı, oğlunun yaşadığı şiddeti şu sözlerle dile getirdi: "Çocuğum montunu sınıfında unuttuğu için sınıftan çıkmak istemiş. Bunun için öğretmeninden izin istemiş ve çıkmak istemiş. Öğretmeni ise kolundan tutup bırakmamış. Zor kullanmış, çocuğumu bırakmamış. Vurmuş ve defalarca yere atmış."

Aile, darp raporuyla birlikte polise başvurduklarını ve adli sürecin başladığını ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan şikayete ise olumsuz bir geri dönüş alındığını belirten baba Sarı, "Darp eden nöbetçi öğretmene ulaşamadık. Herhangi bir geri dönüş de sağlamadı bize. Okul da öğretmenle ilgili o dönem bir yaptırım uygulamadı. Aynı öğretmen eğitim vermeye devam etti. Yeni dönemde devam ediyor mu bilmiyoruz" diye konuştu.

Yaşanan olayın yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirten baba Sarı, adaletin sağlanması için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.