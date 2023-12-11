Beyoğlu'nda gerçekleşen trafik kazasında, eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in karıştığı olayın ardından, 71 yaşındaki Pakize Özer'in ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında çıkarılan yurt dışı çıkış yasağı sonrasında, şüpheliye ev hapsi kararı verildi.

Olay, dün öğleden sonra Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, eski Yemen Savunma Bakanı'nın içinde bulunduğu ve oğlu tarafından kullanılan 34 DES 817 plakalı araç, caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer'in başı kaldırıma çarpmış, ağır yaralanmasına sebep olmuştu.

Özer'in hayati tehlikesi sürerken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alındı. Musaeed Hussein, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ederken, şüpheli hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, Kasımpaşa Polis Merkezi tarafından müvekkiline ev hapsi kararı bildirildiğini açıkladı.Şeker, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntülüyüz. Herkesin başına gelebilecek talihsiz bir olay. Hangi mantık ve izan çerçevesinde ev hapsi verildiğini anlamak mümkün değil" dedi.