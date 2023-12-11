Bursa Karacabey’in Boğazköy mahallesinde meydana gelen olayda, 27 Kasım Pazartesi günü, koronavirüs tedavisi için kullanılan oksijen tüpü evde ani bir patlamaya sebep oldu. 42 yaşındaki Atakan Yazar ve 17 yaşındaki yeğeni Tuğra Yazar, alevler içinde kalarak çeşitli derecelerde yanıklarla karşılaştı. Hızla müdahale edilen acil durum ekipleri, mağdurları Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk etti.

Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen tedavi süreci sonucunda, amca Atakan Yazar ve yeğeni Tuğra Yazar'ın vücutlarındaki yanıklar önemli ölçüde iyileşti. Uzmanlar, bu tür sağlık ekipmanlarının evde kullanılmasının ciddi risklere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı, konuyla ilgili olarak “Salgın zamanında kullanılan bu oksijen tüplerinin insanlar zararsız olduğunu ve evde kalabileceğini düşünüyorlar. Ancak bunlar basınçlı tüpler. Bir şekilde uzun süre kalımda bir sıkıntı, kaçak olabilir. Farklı bir mekanizması bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kullanılmıyorsa, oksijen tüplerinin evden uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer bir hasta için kullanılıyorsa bununla ilgili teknik desteğin aralıklarla alınması lazım” dedi.

Olayın mağdurlarından 42 yaşındaki Atakan Yazar, aldıkları oksijen tüpünün, sağlık önlemleri çerçevesinde pandemi sürecinde edinildiğini belirtti. Yazar “Oksijen tüpü evde duruyordu. Biz güvenli olduğunu düşünmüştük. Böyle tehlike oluşturabileceğine ihtimal vermedik. Yaklaşık iki yıl sonra hiç anlamadığımız bir anda bir gece birdenbire alevlendi. Yeğenimle beraberdik. Yeğenimi koruma amaçlı ben biraz ittirdim. Kendim daha çok üstüne kapanmaya çalıştım. Ama alevler çoktu. Bir şekilde odadan çıkmayı başardık o anda. Tabi yangın büyüdü ve birçok zarar verdi. Durmadan devam etti. Bir sürü şey düşündük bununla ilgili çok güvenli olduğunu düşünüyorduk ama değilmiş. Böyle şeyleri evde bulunduracaksak da kesinlikle teknik bilgiye sahip kişilerin yardımı ile yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.