Bursa-Karacabey yolunda kontrolden çıkan bir tır, bariyerlere çarptı. Tırın dorsesindeki otomobil parçaları yola saçıldığı için yol trafiğe kapandı. Kaza, Karacabey-Bursa Yolu'ndaki Karacaoba Başköy Akçalar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve dorsesindeki yedek parçalar yola yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir kuyruk oluştu.



Kaynak: İHA