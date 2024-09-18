Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi İletişim Başkanlığı'nca yalanlandı.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor.” iddiası ile ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR İNCELEME BAŞLATILMAMIŞTIR"

Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsız" olduğunun altı çizilirken, "Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.