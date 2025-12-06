Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 2’si ağır 3 kişi yaralandığı trafik kazası güvelik kamerasına yansıdı. Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki genç ise son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken A.İ. (34), K.P. (22) M.K.İ. (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri polislerinin yaptıkları incelemenin ardından ise Sezgin Alaylı’nın cenazesi hastane morguna sevk edildi.

Kameraya yansıyan kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

1 kişinin öldüğü 2’si ağır 3 kişi yaralandığı feci kaza güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin çarpışması yer alıyor. Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sezgin Alaylı’nın cenazesi Yeni Cami’ye getirildi. Alaylı, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İkbaliye Mahallesi Aile Kabristanlığına defnedildi.