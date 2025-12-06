Sancaktepe’de 4 katlı bir binanın asansöründe çıkan yangında anne ve çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve çocuğun yanı sıra müdahaleye katılan 2 itfaiye eri de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Binada bulunan diğer kişiler ise ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörde bulunan anne ve çocuğu, asansörün elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle içeride mahsur kaldı. Kısa sürede yoğun duman oluşması üzerine bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne ve çocuğu kurtardı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri ile anne ve çocuk dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, binadaki diğer sakinler de merdiven aracıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.