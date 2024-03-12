KO-MEK kursiyerlerinin özenle hazırladığı yemekler, iftar vakti ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi aileler için "KO-MEK Hurması Projesi" başlattı. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin hazırladığı yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını zenginleştiriyor. 12 ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar titizlikle ulaştırılıyor. Aynı zamanda aileler ile iletişime geçilerek, müsait oldukları bir akşamda Türk mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidiliyor. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülüyor.