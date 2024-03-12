Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımların devir teslim protokolü imzalandı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ilçede yapımı tamamlanan yatırımların devir teslimi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere bir araya geldi.

Gölpazarı’nda yapımı tamamlanan gençlik merkezi, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, açık basketbol ve voleybol sahalarının devir teslim protokolü imzalandı.

Başkan Suer, "Bundan sonra da gençlerimize ve hanımlara yönelik kapalı spor salonu, kadın spor merkezi, çocuk kulübü üzerine yatırımlarımız devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Gölpazarı halkımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.