İşverenlerin çalışanları için ödedikleri işsizlik sigortası primi, normalde brüt ücretin yüzde 2’si olarak hesaplanırken, teşvikten yararlanan iş yerlerinde bu oran yüzde 1’e düşecek. Böylece işverenler, işçi başına aylık 260 TL ile 1.950 TL arasında değişen miktarda prim indirimi alacak. İşçi sayısına bağlı olarak yıllık teşvik tutarı 46 bin TL’den başlayıp 351 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.

İş Kazası Durumunda Teşvik Sona Erecek

Teşvikten yararlanan iş yerinde ölümle ya da kalıcı sakatlanmayla sonuçlanan bir iş kazası yaşanması halinde, prim indirimi uygulamasına son verilecek. İş kazasının gerçekleştiği ayı takip eden dönemden itibaren işveren, yeniden yüzde 2 oranında prim ödemeye başlayacak. Ancak işverenin farklı iş yerleri varsa, yalnızca kazanın yaşandığı iş yerinde teşvik iptal edilecek, diğer işletmeler indirimden yararlanmaya devam edecek.

İş Kazasını Bildirmeyen İşveren Cezalandırılacak

İş kazası meydana geldiğinde, işverenin en kısa sürede kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi ve SGK’ya üç iş günü içinde resmi bildirimde bulunması gerekiyor. Eğer bu bildirim yapılmazsa veya gecikirse, teşvik derhal iptal edilecek ve işveren 5 yıl boyunca bu indirimden yararlanamayacak.

İş kazası bildirimini süresi içinde yapan işverenin sadece iş kazası meydana gelen iş yerindeki prim indirimine son verilir. Bildirimi yapmayan işverenlerin ise Türkiye çapındaki tüm iş yerleri 5 yıl süresince yasak kapsamına alınır. İş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren sağlanmış prim indirimleri de gecikme faiziyle birlikte geri alınır.

Prim indirimi alabilmek için iş yerinde en az 11 işçi çalıştırılması gerekiyor. Eğer işçi sayısı 10’a düşerse, teşvik hakkı sona eriyor ve bu durumun SGK’ya bildirilmesi zorunlu hale geliyor. Ayrıca, iş yerinin "çok tehlikeli" sınıfta yer alması şartı aranıyor. İş yerinin tehlike sınıfının değişmesi ya da iş sağlığı ve güvenliği hizmetiyle ilgili sözleşmesinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde de prim indirimi iptal ediliyor.

İşverenlerin teşvikten yararlanmak için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. SGK, iş kazası bildirimlerini takip ederek, son üç yılda ölümlü veya sürekli sakatlıkla sonuçlanan bir iş kazası yaşanmayan iş yerleri için prim indirimini otomatik olarak uyguluyor. Ancak daha önce teşvikten yararlanma hakkını kaybetmiş işletmelerin, tekrar indirimden faydalanabilmesi için üç yıl boyunca iş kazası yaşanmamış olması şartıyla SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor.