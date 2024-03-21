21 Mart Dünya Orman Günü etkinlikleri dahilinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerine öğrenciler ve protokol üyeleri eşliğinde fidan dikimi yapıldı

Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Kazdağları eteklerinde Talimalanı mevkiinde 150 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Ahmet Odabaş ile ilçedeki çeşitli okullardan öğrencilerin ve daire müdürlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Edremit Orman iletme Müdür Yardımcısı Ulaş Ahatoğlu, fidanların nasıl dikileceği hakkında dikiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrenciler ve protokol üyeleri ağaç fidanlarını toprak ile buluşturdu. Fidan dikim etkinliğinin sonunda hatıra fotoğraf çekildi.