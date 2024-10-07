Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Artık Karacabey'de şehir içindeki elektrik, doğalgaz, su gibi altyapı kazıları için ruhsatlar Karacabey Belediyesi tarafından verilecek" dedi.

Başkan Karabatı, ilçedeki altyapı çalışmalarına yönelik önemli bir adımı kamuoyuna duyurarak, geçtiğimiz ay belediye meclisinde onaylanan düzenlemeyi açıkladı. Büyükşehir yasası gereği, altyapı kazıları için izin verme yetkisinin daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu hatırlatan Karabatı, yeni gelişmeyle birlikte bu işlemlerin artık Karacabey Belediyesi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Bu kararın, vatandaşlara daha hızlı ve pratik bir hizmet sunmayı hedeflediğini vurgulayan Karabatı, "Önceden bu tür işlemler için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden izin alınması gerekiyordu. Şimdi, vatandaşlarımızın Bursa'ya gitmesine gerek kalmadan belediyemiz bu süreci doğrudan yürütecek. Böylece kazı izinleri için iş yükü azalacak ve işlemler çok daha hızlı hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kazı ruhsatlarından alınacak harçların doğrudan Karacabey Belediyesi’ne aktarılacağını belirten Karabatı, "Bu sayede belediyemizin gelir kaynakları güçlenecek. Elde edeceğimiz bu gelirler, ilçemize daha fazla yatırım yapmamızı sağlayacak. Bu kaynakları halkımıza hizmet etmek, projelerimizi hızlandırmak ve Karacabey’in gelişimini desteklemek için en verimli şekilde kullanacağız. Karacabey’imizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeni düzenlemenin hem belediyemize hem de halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.