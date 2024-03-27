Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç
Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 21, Gergana Ivanova 5, Sierra Lashe Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nalyssa Rae Smith 18, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Teaira Zyaire Mccovan 7, Mikiah Harrigan 6, Meltem Yıldızhan 2, Bria Nicole Hartley 8, Julie Vanloo 20
Başantrenör: Tolga Esenci
1. Periyot: 15-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 37-36 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 57-62 (Galatasaray lehine)