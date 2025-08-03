Bir vatandaş, zincir markette yaptığı alışverişin ardından plastik poşet talebinde bulunmasına rağmen sadece kağıt ve bez çanta satıldığını öğrenince durumu KDK’ye iletti. Başvurusunda, bu uygulamanın Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 8. maddesine aykırı olduğunu belirtti ve marketlerin bu konuda denetlenmesini talep etti.

KDK, konuyla ilgili yaptığı incelemede, söz konusu düzenlemelerin marketlerin plastik poşet satışını tamamen kaldırmasına değil, bu poşetlere ek olarak alternatif seçenekler sunmasına izin verdiğini vurguladı. Kararda, tüketicinin çevre dostu ürünleri tercih etmesi yönünde bilinçlendirilmesinin amaçlandığı, ancak sadece daha pahalı seçeneklerin sunulmasının hem seçim hakkını ortadan kaldırdığı hem de ekonomik yük oluşturduğu belirtildi.

Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, zincir marketlerin bu yöndeki uygulamalarının idari denetim kapsamına alınarak gerekli yaptırımların uygulanması yönünde tavsiyede bulundu.

Kararda ayrıca, zincir marketlerin çevre koruma amacıyla plastik poşet satışını tamamen kaldırmasının, mevzuattaki plastik poşet bulundurma zorunluluğuna aykırı olduğu ve tüketici haklarıyla ekonomik dengeyi bozduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.