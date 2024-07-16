Kafe ve restoran sahipleri, yiyecek fiyatlarına yaptıkları zamları elektrik ve kira gibi artan giderlerle gerekçelendirmişlerdi. Bu tartışmaların ortasında, bir lokantacının sosyal medyada paylaştığı yemek yapım maliyetleri viral oldu.

Bazı insanlar bu açıklamaları doğru bulurken, bazıları ise hesaplamaların hatalı olduğunu savundu. Lokantacı, "Ayda 2 gün faturalara, 3 gün kiraya çalışırsın, gerisi sana kalır," şeklindeki açıklamasıyla viral oldu.

Lokantacı, Adana kebabının maliyetinin 40 TL, tavuk şişin 12 TL ve lahmacunun 15 TL olduğunu belirtti.