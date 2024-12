Ankara Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ovacık Mahallesi’nde Engelsiz Spor Merkezi’ni hizmete açtı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP PM Üyesi Saniye Barut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Müdürü ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Gazi İsmail Temiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.

MODERN DEVLETLERDE ENGELLİLER SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLUR

Engellilerin sosyal hayata katılımıyla modern toplum olmanın paralel yürüdüğünü belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bir yönetici olarak, belediye başkanları olarak, kamu yöneticileri olarak engelli bireylerle engelsiz bireylerin aynı anda, aynı yerde, aynı şartlarda yaşaması için bütün konforu sağlamamız gerekiyor. Şimdiye kadar bu konuda epey açılış yaptık. En önemlisi Engeller Daire Başkanlığı'nı kurduk. Engeliler Daire Başkanlığı ile şu anda Ankara'daki tüm engellilere ilçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Olimpiyatlara katıldık biliyorsunuz. Paralimpik sporcularımız yüzümüzü güldürdü. Oradan madalyalarla geldiler. Bizler de parklara, bahçelere, otobüslerdeki hemen hemen tüm noktalara asansör koydurduk. Engelli vatandaşlarımızın, bireylerimizin rahat etmeleri için onların da hayata katılmaları yönündeki çalışmalarımız devam edecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum” dedi.

ENGELLERİN TAMAMINI ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR

Engellilerin sosyal hayata katılımı için sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu özel gün bizim Türk milletinin yaşam kültür kodlarında var olan, bir arada yaşama meselesiyle başlamış özel bir gündür. Bize düşen engelleri ortadan kaldırmak, toplumun her kesiminde beraber yaşayabildiğimiz ortamları sağlamaktır. Bizler de birer engelli birey adayıyız. Engellilere yönelik hassasiyetimizi ve hizmetlerimizi Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın başlattığı sosyal belediyecilik ve partimizin kendi programında yer alan ve bizlere uygulama noktasında telkinde bulunduğu sosyal ve halkçı belediyecilikte görüyoruz. İnsanca yaşam için toplumdaki engellerin tamamını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bir engelli kardeşimiz bir kafede, sokakta yaşamın her anında toplumun her kesimiyle birlikte sosyalleşebilmelidir” diye konuştu.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Engelsiz Spor Merkezi’nin inşa edilmesinde emek sahibi olan kurumlara da teşekkür eden Başkan Özarslan, “Bugün burada açılışını yaptığımız bina Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yaptırılmıştır. Başka amaçlı kullanılacaktı ancak biz devraldıktan hemen sonra engelsiz spor merkezi haline dönüştürdük. Bundan dolayı geçmişte bu bina için emeği geçen herkesten Yüce Mevla’m razı olsun. Teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ANLAMLI BİR PROJE

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, “Engelli bireylerin spor ve sosyal hayatta eşit fırsatlarda olmasını destekleyen, onların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini hedefleyen bu önemli projeniz toplumda farkındalık yaratmak yolunda çok kıymetli bir adımdır. Engelsiz Spor Merkezi, vizyonu ve ‘Spor Var Engel Yok’ sloganıyla farklı engel gruplarını kapsayacak modern ve erişebilir bir altyapı hayata geçirmeniz engelli bireylerin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak önemli bir çalışmadır. Kıymetli başkanlarımıza engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak için yaptığı bu anlamlı ve güzel projeden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL DOSTLUK MAÇI

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek tesis hizmete açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve beraberindeki katılımcılar, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Hentbol Milli Takımı oyuncuları ve Keçiören Belediyesi hentbolcularından oluşan karma takımın açılışa özel yaptıkları dostluk maçını izlediler.

AKŞAM YEMEĞİNDE ÖZEL BİREYLERLE BULUŞMA

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bireylerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Keçiören Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tuval boyama, yapay kum, ahşap maket, figür boyama, pumkin, çanta boyama, bal kabağı, mozaik gibi 8 farklı atölye çalışması yapıldı. Özel bireyler burada keyifli anlar yaşarken Balkan şampiyonu Sihirbaz Simbat’ın gösterisi ve Yeteneksizsiniz finalisti Mami’nin balon şovu eğlenceyi doruğa çıkardı. Türk Halk Müziği sanatçısı Ersin Perçin ve Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının verdiği konserler ve keman dinletisi ile program sona erdi.