Sokak kedilerine acımasızca asit dökerek işkence eden ve üç kediyi kimyasal sıvıyla yaralayan 43 yaşındaki Murat Ö., polis tarafından hızla yakalandı ve gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen polis, bu vahşi eylemleri gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etmeyi başardı. Murat Ö., gözaltına alındıktan sonra suçunu kabul etti ve itirafında, beslediği tavşan ve civcivlerin kedilere zarar verdiğini gerekçe gösterdi.

Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerdeki kimyasal maddelere el koydu, böylece delilleri güvence altına aldı. Çaycılık mesleğiyle uğraşıldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

u korkunç eylemleri nedeniyle şüpheliye, her kedi için 4 bin 554 lira olmak üzere toplamda 91 bin 80 lira para cezası kesildiği belirlendi. Ayrıca, hayvanlara olan vahşi muamelesi nedeniyle Murat Ö.'nün hayvan bulundurması da yasaklandı.