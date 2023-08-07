Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongrelerinde "değişim ve yenilenme" tartışılmaya başlandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki ilçe kongresine katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Öztrak, “Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazanamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye’de atılan her iki oydan bir tanesini aldı.” dedi.

Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, “Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık.” şeklinde konuştu.

CHP'de ki ilçe kongreleri süreci 10 Eylül'e kadar devam edecek.

İl kongresinin başlangıç ​​tarihi 16 Eylül olarak belirlendi.

İl kongresinin 15 Ekim'de sona ermesinin ardından, Parti Kongresi'nin belirleyeceği bir tarihte olağan kongre yapılacak.

GÖZLER İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAYACAĞI YOL HARİTASINDA

CHP, bir yandan liderlik yarışına girme konusunda kararsız kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı rotayı izliyor.

Kamera arkası bilgilere göre bu açıklama önümüzdeki hafta başında yapılacak.

İmamoğlu'nun bu açıklamasında kararlılıkla parti değişikliği talep etmesi beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeniden aday olma niyetini de dile getirmesi bekleniyor.

TÜZÜK KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

CHP’de tüzük değişikliği için oluşturulan komisyon da çalışmalarına devam ediyor.

Tüzük çalışmalarında, “iki kez seçim kaybeden genel başkanın istifa etmesi”, “gençlere pozitif ayrımcılık tanınması”, “Parti Meclisi’nin sayısal dengesinin değiştirilmesi” ve “görevden almaları zorlaştıracak bir mekanizma hazırlanması” gibi onlarca talebin değerlendirildiği belirtiliyor.