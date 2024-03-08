Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘Kel Diva’ adlı oyun, Nilüfer Tiyatro Festivali çerçevesinde seyirci ile buluştu.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun düzenlediği Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında bu defa, biletleri satışa çıktığı an tükenen Kel Diva isimli oyun tiyatroseverlerle buluştu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenen oyunu Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de izledi.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ikilisinin başrollerinde oynadığı Kel Diva’da Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç da rol alıyor.

Fransız Eugene Ionesco’nun yazdığı ve Hasan Anamur’un çevirdiği oyunun yönetmeni ise Muharrem Özcan. Soyutlama ve absürtlüğün kusursuz bir şekilde bir araya geldiği oyun, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla evlerinde misafir ağırlamaya hazırlanan Bay ve Bayan Smith’i merkezine alıyor. Geleneksel hikaye anlatımının sınırlarını aşarak seyirciyi sıradan olanın, olağanüstü hale geldiği bir dünyaya davet eden oyun Bursalı sanatseverlerden de büyük beğeni aldı. Oyunu kahkahalarla izleyen seyirciler, gecenin sonunda oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.