Açıklamada, söz konusu belgelerin yalnızca bireysel suçları değil, yıllardır yoksul ve sahipsiz çocuklar üzerinden kurulan küresel bir istismar düzenini gözler önüne serdiği vurgulandı.

İHH olarak dünyanın farklı coğrafyalarında uzun yıllardır yetim çocuklara, yetim ailelere ve fakir topluluklara destek verdiklerini belirten Demir, sahada karşılaşılan tabloyla bugün açığa çıkan belgelerin örtüştüğünü ifade etti. Birçok ülkede ailelerin çocuklarının kaybolduğuna dair başvurular yaptığını, bu çocuklardan bir daha haber alınamadığını ve bu durumun sistematik bir yapıya işaret ettiğini dile getirdi.

“Bu belgeler, yıllardır bize sahada anlatılan acı hikâyelerin tesadüf olmadığını göstermektedir. Yoksulluk, savaş ve sahipsizlik; çocukların hedef haline getirildiği karanlık bir düzenin zemini haline getirilmiştir,” denildi.

Açıklamada, yaşananların münferit olaylar olmadığı, insan onurunu hedef alan küresel bir suç ağıyla karşı karşıya olunduğu net bir dille ifade edildi. Çocukların korunamadığı, faillerin yıllarca dokunulmazlık zırhıyla hareket ettiği bir sistemin insanlık adına utanç verici olduğu belirtildi.

İHH’nın duruşunun açık olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Yetim çocuklar bizim için sadece yardıma muhtaç bireyler değil, korunması gereken bir emanettir. Bir çocuğun kaybolması, tüm insanlığın kaybıdır. Bu düzene sessiz kalan herkes, bu suçun dolaylı ortağıdır.”

Açıklamanın sonunda, uluslararası kamuoyuna, insan hakları kuruluşlarına ve devletlere açık çağrıda bulunularak, çocuk istismarı ve kayıplarla ilgili tüm dosyaların şeffaf biçimde soruşturulması, sorumluların hesap vermesi gerektiği ifade edildi. İHH’nın, mazlumun yanında, istismarın ve zulmün karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.