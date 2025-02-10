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KELES KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

Satış İhalesi Yapılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No. İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bursa Keles Akçapınar 117 16 2.360,50 Tam Tarla 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı 500.000,00 50.000,00 26/02/2025 10.00 2 Bursa Keles Dağdibi 215 53 1.899,04 Tam Çamlık 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı 1.140.000,00 114.000,00 26/02/2025 10.30 3 Bursa Keles Dedeler 283 3 2.919,23 Tam Taşlık 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı 650.000,00 65.000,00 26/02/2025 11.00 4 Bursa Keles Kıranışıklar 181 31 2.887,32 Tam Tarla 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı 580.000,00 58.000,00 26/02/2025 11.30 5 Bursa Keles Kıranışıklar 204 15 11.182,73 Tam Tarla 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı 1.680.000,00 168.000,00 26/02/2025 13.00 6 Bursa Keles Menteşe 105 4 4.411,02 Tam Ham Toprak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı 670.000,00 67.000,00 26/02/2025 13.30 7 Bursa Keles Pınarcık 220 19 2.274,23 Tam Çamlık 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı 800.000,00 80.000,00 26/02/2025 14.00 8 Bursa Keles Yunuslar 166 2 1.116,52 Tam Arsa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşim Alanı 1.120.000,00 112.000,00 26/02/2025 14.30

Satış İhalesi Yapılacak Olan Taşınırlar

Sıra No. Bulunduğu Yer Marka Modeli Model Yılı Kilometre Plaka Genel Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati 9 Keles Hastane Otoparkı Renault Broadway 1998 143.804 16 FM 172 Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. 200.000,00 20.000,00 26/02/2025 15.00

- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış ihaleleri belirtilen tarih ve saatlerde Keles Kaymakamlığı 4. katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

İhale başlangıç saatine kadar yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu (Geçici teminat, Keles Malmüdürlüğü Veznesine ya da Keles Malmüdürlüğünün TR45 0001 0005 0700 0010 0052 70 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.) veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz banka teminat mektubunu (banka teyit yazısı ile birlikte),

Nüfus kayıt örneğini ve yerleşim yeri belgesini,

Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2025) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Keles Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

- Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenecektir.

- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

- Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 (224) 861 20 82

- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İLAN OLUNUR.