​Üç gün süren ve Türk kültürünün birlik, beraberlik ile kardeşlik ruhunu en üst düzeyde yaşatan bu dev organizasyonda İnegöl'ü temsil eden tek kuruluş İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği oldu.



​İnegöl Ertuğrulgazi Dernek Başkanı Adem Vezir ve Ertuğrulgazi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erim öncülüğünde Söğüt’te yerini alan İnegöl heyeti, şenlik alanında kurduğu geleneksel otağ ile organizasyon boyunca ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.

​İnegöl’ün Kültürel Mirası Tüm Türkiye’ye Tanıtıldı



​İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği, Söğüt’te kurduğu Yörük çadırında Türkiye’nin her köşesinden gelen binlerce misafiri ve protokol mensuplarını ağırlayarak İnegöl’ün kültürel zenginliğini ve değerlerini tüm ülkeye başarıyla tanıttı. İnegöl’ü temsil eden tek dernek olarak şenlikte yer alan heyet, sergilediği misafirperverlikle İnegöl adını Söğüt’te en güzel şekilde temsil etti.

​Organizasyon süresince sağlanan imkanlar ve kültürel çalışmalara sunduğu katkılardan dolayı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini ileten dernek yönetimi, yerel yönetimlerin desteğiyle İnegöl’ün değerlerini her platformda yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.