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Ekiplerin bölgedeki inceleme ve tahkikat çalışmaları sürüyor.

Kısa sürede adeta alev topuna dönen araç için yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, emniyet ve itfaiye görevlileri yönlendirildi. Polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü. Feci olayda 2 yolcu olay yerinde can verirken, 1'inin durumu kritik olan 8 yaralı sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 18.40 sularında Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-İstanbul güzergâhında sefer yapan 23 AFA 634 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde bariyerlere bindirdi. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste aniden yangın çıktı.

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