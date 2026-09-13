Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Bursa Yıldırımspor oyunun kontrolünü eline aldı. Mücadelenin 65. dakikasında Arel Polat, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bursa Yıldırımspor üstünlüğünü korurken, 84. dakikada yine sahneye Arel Polat çıktı ve kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0 yaptı.Mac 2-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

65 ve 84. dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Arel Polat, Bursa Yıldırımspor’a deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Bursa Yıldırımspor, ligde oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı