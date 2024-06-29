Bursa’nın Keles ilçesi Baraklı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına, 13 dakikada müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Saat 12.46’da ihbarı alınan orman yangınına aynı saat 12.59’da ilk müdahale yapılmış ve söndürme çalışmalarına başlandı. Saat 13.53 itibarıyla yangının ilerleyişi durdurulmuş ve etrafı tamamen çevrilmiştir. Yerleşim yerlerine herhangi bir tehdidi kalmamıştır. Saat 15.00 itibarıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Müdahale çalışmalarına toplam 2 helikopter, 8 arazöz, 9 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı toplam 25 araç ve 87 personel görev yaptı. Yangın sebebi ile herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmedi."

Bursa Valiliği vatandaşların duyarlı olmaları konusunda ise şu cümlelere yer verdi;

"Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti gibi maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."