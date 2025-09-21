

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Atatürk Caddesi (Heykel), saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan etkinliklerle Bursa’da da dolu dolu kutlandı. Sabah yürüyüşlerinden güvenli bisiklet eğitimlerine, çadır kampı ve doğa yürüyüşlerinden bisiklet turlarına kadar birçok aktivitenin yapıldığı haftanın son günü Heykel, minikler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Araba sesleri değil, çocuk gülüşleri

Ulu Cami ile Valilik Binası arasında yapılan programa çocuklarıyla birlikte gelen aileler, unutulmaz bir gün geçirdi. Bisiklet sürüş eğitimlerinin yanı sıra çocuk ve görsel sanat atölyesi, saksı tasarımı ve çiçek ekme atölyesi gibi etkinliklere katılan çocuklar gün boyu hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrenme imkanı buldu. Alanı dolduran çocuklar, ip atlama, yakar top, don ateş, istop, kuyruk kapmaca, yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, körebe, davul zurna, seksek gibi sokak oyunlarını anne ve babalarıyla birlikte oynayarak güzel hatıralar biriktirdi. Heykel Atatürk Caddesi, yaklaşık 4 saat boyunca araba sesleri ile değil, çocukların gülüşleri ile dolarken, Bursalılar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Bando takımının ritimleri eşliğinde voleybol oynayan çocuklar, telefonlarıyla sisteme bağlanarak ekrandan soruları cevapladıkları bilgi yarışmasında da yarıştı. Yarışmanın sonunda dereceye giren ilk üç katılımcıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız tarafından ödülleri takdim edildi.

Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, "Heykel’de araba sesleri değil, çocuk kahkahaları yankılanıyor. Ailelerimiz çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda tek amacımız, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Bursalıları gülümsetmek. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise her gün trafikte araçlarıyla geçtikleri Atatürk Caddesi'nde çocuklarıyla birlikte eğlenmenin keyfini yaşadıklarını belirleterek, unutulmaz bu etkinlikten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Etkinliğe katılan Aslı Gündüz isimli vatandaş ise bu etkinlikle Hanlar Bölgesi'nin güzelliğini karmaşadan uzak çocuklarıyla birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN