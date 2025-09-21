Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 22. Olağanüstü Kurultayı'nı Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek aday olarak yer alırken, İstanbul il delegeleri ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmadı.

Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan ile 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapıldı; Özel’in talebi doğrultusunda delegeler bu oylamada ‘güvensizlik’ yönünde oy kullandı. Daha sonra, blok liste yöntemiyle genel başkan ve parti organlarının seçim süreci tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

