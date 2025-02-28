

Kent konseyi spor çalışma grubu olarak sporcularla sohbet edip, beklenti ve hedeflerinin dinlendiği toplantıdan sonra kendilerine İNULAŞ tarafından hazırlanan hediyeleri takdim edildi.



Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü Başkanı Kamuran Özbek yaptığı konuşmada bu tür ödüllendirmelerin spor yapan gençlerin motivasyonlarını artırmak için çok önemli olduğunu, bu nedenle kent konseyine yapmış olduğu bu programdan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.



Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ise açıklamasında " İnegöl olarak bu başarıların daha çok artması, İnegöl'ün daha çok spor ve sportif başarı konularıyla konuşulması için tüm İnegöl olarak hep beraber çalışmalı, sporu tabana yayarak içimizdeki bu cevherleri ortaya çıkarmalıyız. İnegöl'ümüzde bununla ilgili potansiyelimizde fazlasıyla var" dedi.