Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla kent meydanında başlatılan projeyle Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki tuvaletler ve abdesthaneler yer altına alınarak modernize edilecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları ile kentin dört bir yanında gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarıyla ilçe yeni görünüme kavuşuyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki abdesthaneler yer altına alınırken bir yandan da umumi tuvalet ihtiyacı da karşılanmış olacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün startını verdiği, toplam 360 metrekarelik alanda meydanın estetiğine uygun şekilde hayata geçirilecek projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda Çoban Mustafa Paşa Cami’sinin ana çıkış kapısının ön cephesinde hayata geçireceğiz çalışmayla birlikte, meydanda umumi tuvaletler, abdesthaneler ve gasilhanelerin yer altında en modern sistemle devreye alacağız. En kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.