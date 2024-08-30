Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ekibi Erenler de vatandaşlar ile buluştu. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Kıymetli sanat ve müziksever vatandaşlarımız için etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Kültür ve Sanat etkinliklerine devam ediyor. 7’den 70’e her kesime hitap eden programların gerçekleştiği Erenler’de belediye hizmet binası bahçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası halk konseri sergiledi. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç’inde katıldığı programda vatandaşlar unutulmayacak bir sanat gecesi yaşadı. Programda konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Kıymetli hemşerilerimize yönelik etkinlik ve programlarımıza devam ediyoruz. Kent Orkestrasını burada misafir etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Kıymetli Orkestra ekibimiz birbirinden güzel parçaları burada seslendiriyor. Kıymetli sanat ve müziksever vatandaşlarımız için bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu vesile ile de bu akşam burada Kent Orkestrasını hemşerilerimizin hizmetine sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.