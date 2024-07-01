Deprem kuşağında bulunan Türkiye açısından kentsel dönüşüm hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bu süreçte bina tamamlama sigortasının önemine vurgu yaptı.

Kentsel dönüşüm, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesi ve eski, riskli binaların yenilenmesi açısından büyük önem taşıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra eski yapı konut stokunun yenilenmesi ve sağlıklı binaların inşası amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar hızlanmış durumda. Konut stokunda yapılan bu yenileme çalışmalarında, bina tamamlama sigortası da büyük önem taşıyor. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve Finansal İşler Komite Başkanı Gökhan Özakıncı, kentsel dönüşüm projelerinin deprem kuşağında bulunan bölgelerde hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu süreçte bina tamamlama sigortasının da son derece önemli olduğunu belirtti. Özakıncı, “Bina tamamlama sigortası, hem inşaat firmaları hem de gelecekte bu binalarda yaşayacak olan konut sahipleri için büyük bir güvence sağlar. Bu sigorta türü, inşaat projelerinin tamamlanmama riskine karşı teminat sunarak, projelerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur” dedi.

’’Projelerin yarıda kalma riskini azaltıyor’’

Bina tamamlama sigortasının, inşaat firmalarına mali güvence sağladığının altını çizen Özakıncı, “Müşteri ve yatırımcı nezdinde güvenilirliklerini artırır. Sigorta, maliyetlerin öngörülemeyen nedenlerle artması durumunda projelerin yarıda kalma riskini minimize eder. Konut sahiplerine sağladığı güvence ise yatırım yapılan projenin tamamlanacağına dair maddi ve manevi rahatlık sunar. İnşaatın tamamlanmaması durumunda ortaya çıkabilecek maddi kayıplar ve hukuki sorunlar da bu sigorta ile azaltılır” diye konuştu.