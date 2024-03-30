İstanbul’da yarısı bizden kampanyasına en çok başvuru yapılan ilçe olan Bahçelievler’de ilk yapımı başlanan binada hak sahiplerinin parası hesaplara yatıyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda en çok başvuru yapılan ilçe ise Bahçelievler oldu. Kampanyadan faydalanan kat maliklerinin paraları yüklenici firmaların hesabına yatmaya başladı.

Bu kampanyadan yararlanan Aziz Kaydı, “Geçen günlerde sözleşmeye gittik. Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı Kentsel dönüşüm ofisine sözleşmelerimizi imzaladık. Yarısı bizden, yarısı kredi olarak. 3 yıl sonra ödemeli sözleşmelerimizi imzaladık. 700 bin lira 3 yıl sonra memur zam yarısı gibi bir fiyat uygulanıyor. 3 yıl hiçbir şey uygulanmıyor” ifadelerini kullandı.

"Bahçelievler’den rekor katılım sağlandı"

“Yarısı bizden” kampanyasına en çok katılımın Bahçelievler’den olduğunu belirten Bahçelievler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu yarısı bizden kampanyasına ilçemizden rekor bir katılım sağlanmıştır. Katılım sayısı ortalama 27 bindir. 27 bin katılımda yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. İlçemizden bu kampanyadan yararlanacak olacak ilk bir tanesi de arkamızdadır. Bu binamızdan 13 tane bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümün malikleri belediyemizde projelerini onaylatarak kat ittifakını kurmuşlardır. Belediyemize başvuran hak sahiplerimiz bakanlığa bildirildi. Bakanlık maliklerimize hesabına yarısı bizden kampanyamızın sunmuş olduğu 1 milyon 500 bin liralık yarımın 100 bin lirasını taşınma yardımı olarak 700 bin lirasını hibe ve 700 bin lirasını kredi olarak verecektir. Ödemeler bakanlığımız yüzde 10’unda müteahhit adına açılan hesaba paranın yüzde 10’nu yatıracak. Diğer kalan yüzde 30’unu inşaatın kabası bitince yatıracak. Geri kalan yüzde 30’unu inşaatın ince işçiliği bittiğinde yatıracak. Kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Vatandaşımız geri ödemesi 2 yıl geri ödeme yapmayacak. Sonra ki üçüncü yıl, bir yıl olmak üzere faizsiz ödeme yapacak. Geri kalan 9 yılda tefe, tüfe yarısı oranında faizi birlikte ödemelerini yapacak” dedi.

"Vatandaşlar bu kampanya sayesinde nefes aldı"

Vatandaşların kampanya sayesinde büyük rahatlık yaşadığını belirten Yüklenici inşaatın Sahibi Selçuk Özer “2023, 4’düncü ayında itibariyle buranın ruhsat başvurusunda bulundum. Bütün süreçleri tamamlayıp, projemizi gerekli mercilere ilettik. Bahçelievler Belediyenin sunmuş oldukları imkanlardan faydalandık. Bu vesile ile vatandaşlar nefes aldı. Bu hibe yarısı bizden kampanyası 700 bin lira kredi, 700 bin hibe kampanyası vatandaşa ciddi bir nefes oldu” şeklinde konuştu.