Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya futboluyla ilgili bilgiler verdi. Fırat, Kenya’nın yeni spor bakanı Kipchumba Murkomen’in iyi bir futbolsever olduğunu ve kendilerine destek verdiğini söyledi.

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Kenya futbolu hakkında bilgiler verdi. Tesisleşmeyle ilgili ciddi sorunlar olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Fırat, "Milli takım olarak onaylanmış bir stadımız yok ve sürekli Kenya dışında oynamamız gerekiyor. Buna rağmen bu yıl hiç yenilmedik. Grubumuzda şu an Kamerun’un önünde namağlup lider konumdayız ve bir sonraki AFCON’a katılmaya hak kazanmak için avantajlı durumdayız. Diğer taraftan da hükümet, yeni spor bakanımız Kipchumba Murkomen ile birlikte tesis sorunlarını çözmek için çok çalışıyor. Bundan dolayı umutluyum açıkçası ve yakında evimize dönmeye hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yerel ligde de durum farklı değil"

Engin Fırat, yerel ligin de aynı sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Afrika seviyesinde bile değil. Bunu son yıllarda CAF Kupası’nda alınan sonuçlarda görebilirsiniz. Yıllardır Kenya Ligi’ni domine eden bir takım olan GOR Mahia, bu hafta CAF eleme maçını evinde taraftarlarının önünde oynadı ve 3-0 kaybetti. Altyapı, scouting ve gençlik gelişimi olmadan uluslararası alanda rekabet edemezsiniz" şeklinde konuştu.

"Bakan Murkomen’in futbolun içinden gelmesi şans"

Kenya’nın yeni spor bakanı Murkomen’in iyi bir futbolsever olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Hatta kendisi de futbol oynamış. Bize ihtiyacımız olan desteği veriyor. Bu destek olmadan oyuncuları Avrupa’nın en iyi ekiplerinde oynayan takımlara karşı şansımız olmazdı. Umarım yakında Türkiye ve Kenya arasında projeler başlatma fırsatımız da olur" cümlelerine yer verdi.

"Kenya uyuyan dev"

"Kenya Futbolu gerçekten üst düzey koşullara sahip olduğu zaman Afrika futbolunda bir güç merkezi olabilir" diyen Engin Fırat, şöyle devam etti:

"Ülke bu potansiyele fazlasıyla sahip. Tanzanya ve Uganda gibi komşu ülkeler bile uyanıp büyürken Kenya uyuyan bir dev. Kenyalı oyuncuların daha iyi koşullar nedeniyle Tanzanya’da oynamak istemesi, Kenya Ligi’nin Tanzanyalı bir şirket tarafından yayınlanması, Kenya takımlarının komşularına kampa gitmesi ve hala Kenya futbolunda kimsenin bu durum hakkında konuşmaması benim için ilginç."

"Hedeflerimiz yüksek"

Kenya Milli Takımı olarak birlik içinde bulunduklarını aktaran Fırat, "Kenya futbolunu değiştiremeyiz ama çocuklar ülkeleri için savaşıyor. Uluslararası alanda büyük saygı kazandığımızı görmek çok güzel. Zimbabve gibi iyi takımlar bile bize karşı defansif oynuyor. Kamerun bizim gruptaki tek rakibimiz olarak görüyor. Kenya A Milli Takımı’nın imajını değiştirmeye başladık. Ama hayallerimiz daha büyük" açıklamasını yaptı.