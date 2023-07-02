Edirne'de Keşan'a bağlı Altıntaş Köyü'nde meydana gelen yangın köylüleri tedirgin etti. Yangında 10 dönüm buğday tarlası küle döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan'ın Altıntaş Köyü'nde evlere yakın bir buğday tarlasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında henüz biçilmemiş 10 dönümdeki buğdaylar adeta kül oldu.

Vatandaşların yangını görerek durumu Keşan İtfaiyesi’ne bildirmesinin ardından olay yerine giden ekipler yangını söndürüp kontrol altına aldı.

Yangında evin depo bölümü zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer son zamanlarda bölgede meydana gelen yangınlarla ilgili vatandaşları uyarırken, bu tür alanlarda sigara izmariti ve şişelerin bırakılmamasını istedi.