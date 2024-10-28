Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Vural “Hasta Hakları Günü” nedeniyle açıklama yaptıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural, “Hasta Hakları Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, Hasta Hakları Yönetmeliği hakkında bilgi verdi.

Vural, Hasta Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Hasta Hakları, sağlık hizmeti alanında yapılacak insan hak ve değerlerine yakışır bir şekilde hizmet görmesini, hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanarak, hastaların kaliteli sağlık hizmeti almasını, sağlık hizmetleri sırasında haklarının korunmasını ve sağlık hizmetlerini güçlenmesini sağlayan ilkelerdir.” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HASTA HAKLARINI KORUMA VE SAVUNMA İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERMEKTEYİZ”

Türkiye’de Hasta Hakları Yönetmeliği ile güvence altına alınan bu hakların; Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı, bilgilendirme hakkı, mahremiyet ve gizlilik hakkı, tedaviyi durdurma ve reddetme hakkı, güvenli ortamda hizmet alma hakkı, sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı, saygınlık görme hakkı, dini vecibelerini yerine getirme hakkı, ziyaret ve refakat hakkı, şikâyet /görüş ve öneri bildirme hakkı olduğunun altını çizen RecepVural, “Hasta hakları; sağlık çalışanlarının bakış açısından önemli bir çerçeve sunar ve hasta ile sağlık personeli arasında karşılıklı saygı, güven ve anlayışa dayalı bir ilişki kurmasını sağlar. Sağlık çalışanlarının, hasta haklarına saygı gösterirken, aynı zamanda kendi haklarının korunması ve dengeli bir hizmet sunma sorumlulukları bulunuyor. Bu özel gün kapsamında hastanemiz bünyesinde hasta hakları konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla yatan veya ayaktan tedavi olan hastaların ve yakınlarının hasta hakları ve hasta sorumlulukları hakkında bilgi edinmelerinin sağlamak için ziyaret edip; sağlık çalışanlarına hasta haklarını koruma ve savunma ile ilgili eğitimler vermekteyiz. Hasta hakları uygulamaları ile hastalar ve sağlık çalışanlarımız arasındaki iletişimi güçlendirip, verimli ve kaliteli hizmet verilmesi desteklemekteyiz. Bu vesileyle personellerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, hastalarımızın 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü’nü kutlarız.” diye konuştu.