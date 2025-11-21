Edirne’de Bilimsel Diş Hekimliği’nin kuruluşunun 117’nci yılı ve ’22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Sağlık Bakanlığı’nın ağız ve diş sağlığını oldukça önemsediğini ve 2026 yılının ilk yarısında Keşan ilçesinde 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hizmete gireceğini söyledi.

Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen diş hekimleri ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, tören için hazır bulundu. Çelenk sunumu ile başlayan törende bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, ağız ve diş sağlığının korunması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Diş hekimlerinin özverili şekilde çalışarak hastalara şifa olduklarını belirten Uzman Dr. Yıldırım, "Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerimiz var, ikinci basamakta ise tedavi hizmetleri bulunmakta. 2026 yılının ilk yarısında Keşan ilçesinde 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girecek. Bu şu demek, 10 tane diş hekimimiz varken yeni bir istihdam yeni bir diş hekimi ataması sağlanmış olacak. Bu da hastalarımıza daha iyi şartlarda daha iyi hizmetler vermemiz demek. Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığını oldukça önemsemekte" ifadelerine yer verdi.

Birinci basamakta da evde sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere gezici diş araçlarıyla hastaların evine gidip hizmet vermek de dahil olmak üzere çok önemli hizmetlerde bulunduklarını söyleyen Yıldırım, "Bu hizmetleri diş hekimlerimiz sayesinde verebiliyoruz. Çok özverili, çok çalışkanlar. Toplumun ağız ve diş sağlığının gelişmesinde ve korunmasında, hastalarımızın şifaya kavuşmasında çok önemli güzel çalışmalar yapmaktalar" dedi.

Törende konuşan Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir ve Edirne Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Hasret Kolcular da Dünya Diş Hekimliği Günü’nü kutladı.

Törene diş hekimleri ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı.