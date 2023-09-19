Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan ve Köylerinde Yaşayan Romanları Tanıtma, Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Keşan ROM-DER) yönetimi tarafından, vefatının 2. yılında 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu anısına lokma dağıtıldı.

İki Minareli Çarşı Camii önünde başlayan lokma dağıtımında konuşan Keşan ROM-DER Başkanı Fahrettin Savcı, "Roman vatandaşlarımız kanunlar önünde kötü tanıtılıp kötü anlatılıyordu. Rahmetli Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’ya bu durumu anlattığımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu konuşup, kanuna dahil edilmesi için çalışmalar yapılacağı sözünü almıştık. Sonrasında bu kanunlar değişti. Böylece Türkiye’de yaşayan Roman vatandaşlarımız da her vatandaş gibi Anayasa’nın 10. maddesinde eşit haklara sahip oldu. Roman Açılımı sürecine, Roman kardeşlerimizin kaliteli bir hayata ulaşabilmesi, eğitim alabilmesine dair tüm konularda rahmetli Ali Koyuncu vardı. Biz de merhum Ali Koyuncu’yu hayatını kaybedişinin 2. yılında rahmetle anıyoruz. Vefanın bir semt adı olmadığını gösteriyoruz. Merhum milletvekilimizi Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da merhum Milletvekili Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet diledi. Konuşmaların ardından lokma dağıtımı yapıldı.