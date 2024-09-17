EDİRNE (İHA) – Edirne’nin Keşan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangını müdahale eden itfaiye eri yaralanırken, ev sahibi ise fenalık geçirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, itfaiye eri ve ev sahibi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi’nde, Hüseyin Yazır Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığını gören komşular, durumu Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, giriş kapısının kilitli olması nedeniyle balkon camını kırarak içeri girdi. Bu sırada itfaiye erlerinden biri, ayağının kayması sonucu düşerken kırılan cama tutununca eli kesildi. Yaralanan itfaiye eri ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Komşuların, evde kediler olduğunu söylemesi üzerine, gaz maskelerini takan itfaiyeciler, kedileri dumanlar arasından çıkartarak kurtardı. Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada eve dönen ev sahibi, evinin yandığını görünce fenalaştı. Fenalık geçiren ev sahibi, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre sonra ev sahibinin annesi de fenalaşırken, ev sahibinin annesine, olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.