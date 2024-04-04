Edirne’nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet denetimlerinde 8 sürücüye idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, motosiklet ve sürücüler üzerinde Cumhuriyet Meydanı’nda 13.00 ile 14.00 saatleri arasında yaptığı uygulamada, 5 sürücüye kask takmamaktan, 1 sürücüye zorunlu trafik sigortası olmadığı, 1 sürücüye ehliyeti bulunmadığı, 1 sürücüye de yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanmaktan toplamda 23 bin 556 TL idari para cezası uygulandı.