Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Bilecik’te bir çocuk sosyal tesisine ’Afife Jale Çocuk Sosyal Tesisi’ adı verildi Bilecik’te bir çocuk sosyal tesisine ’Afife Jale Çocuk Sosyal Tesisi’ adı verildi

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi’nde devriye görevleri sırasında şüphelendikleri A.B. ve T.Ü.’yü durdurarak üst aramasını yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.’nin üzerinden 5 adet folyo ile kağıda sarılı 1,82 gram, T.Ü.’nün üst aramasında ise alüminyum ve kağıda sarılı 1,52 gram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.