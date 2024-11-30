Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor kendi sahasında Sapanca Gençlikspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Karşılaşma saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak. Keşanspor Başkanı Nevruz Kaldı, oynanacak karşılaşmaya tüm sporseverleri davet ederek, “2 haftadan bu yana aldığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bu karşılaşmada da tüm taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi

Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Gölcükspor-Kapaklıspor

Gebzespor-Yalovaspor

Karasuspor-Evrensekiz Evrenspor

Ferizlispor 2011-Çayırovaspor

Karamürselspor-Hendekspor

Keşanspor-Sapanca Gençlikspor

Yeşil Yalova FK-Darıca Gençlerbirliği

Tekirdağspor- Bozüyük Vitraspor

Karşılaşmaların tamamı saat 14.00’te başlayacak.