Kocaeli İzmit Belediyesi'nin Karadenizliler Mahallesi’nde başlattığı yol yenileme ve beton merdiven çalışmaları tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır Karadenizliler Mahallesi Muhtarı Mehmer Şar’ı ziyaret etti. Ziyaret esnafında Birim Müdürleri mahallede yapılan asfalt ve merdiven çalışmalarını yerinde inceledi.

GÜREŞEN, ‘’ÜZÜMLÜ SOKAĞI 1 GÜNDE TAMAMLADIK’’

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Karadenizliler Mahallesi yapılaşmanın çok olduğu bir mahalle. Üzümlü Sokak’ta 120 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde bir imar yolumuz burası. Yapılaşmadan dolayı ve Yeşilova köprüsü çalışmalarından dolayı yollarımız deforme olmuştu. Vatandaşlarımızın talebi üzerine Fen işleri Müdürlüğü olarak yaklaşık 250 ton pmt ve 300 ton asfalt sererek çalışmalarımızı 1 günde tamamladık ve vatandaşın kullanımına açtık” dedi.

‘’MAHALLE HALKIMIZA HAYIRLI, UĞURLU OLSUN’’

Karadenizliler Mahallesi muhtarlığımızın hemen yan tarafında bulunan Dağdere Sokak’ta merdiven talebi tarafımıza iletildi. Yol sık kullanılan mezarlığa çıkan bir yol ve vatandaşların eğimli yolda zorlandıkları bir yoldu. Talep doğrultusunda 50 metre uzunluğu olan yolda merdiven çalışmalarımızı tamamladık. Tutamak çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Yapılan çalışmalar mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

‘’MAHALLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

Karadenizliler Mahalle Muhtarı Mehmet Şar ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ‘’Çok güzel bir bağlantı yolu oldu. Vatandaşlarımızdan çok şikâyet vardı. Araçlarını çekemiyorlardı, her yer çamur oluyordu. Sitelerimiz çok rahatladı. Merdiven yapılan yol da sık kullanılan bir yol. Vatandaşlarımız eğimden dolayı kayıyor, düşüyordu. Şimdi çok daha güvenli. Mahallem adına Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.