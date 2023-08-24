Kayıp olarak aranan bir erkek şahsın vahim kaderi açığa çıktı.Birlikte olduğu çoban tarafından acımasızca öldürüldüğü belirlendi. Kurbanın vücudu terk edilmiş bir arazide bulunurken, dehşet verici bir şekilde başı ayrılmış durumda bulundu.

Geçtiğimiz haftanın salı günü, C.S. adlı şahıstan bir süredir haber alamayan endişeli yakınları, durumu hemen polise iletti. İhbarın ardından derhal harekete geçen polis ekipleri, C.S.'nin son olarak kullandığı terk edilmiş motosiklet üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin titiz takibi sonucunda ise motosiklet tamircisi olan C.S.'nin cansız bedeni bir tarla üzerinde bulundu.

Bu dehşet verici olayın ardından günler geçmesine rağmen erkek şahsın başının kesildiği de tespit edildi. Motosiklet ve çevresindeki detaylı araştırmalar, şüpheleri çobanlık yaptığı belirlenen M.A. üzerine yoğunlaştırdı. Polis ekipleri, M.A.'yı gözaltına alarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürdü.

Sorgulama sırasında şüpheli M.A., dehşet verici gerçeği itiraf etti. Birlikte olduğu C.S.'yi öldürdüğünü ve vahşice başını kestiğini kabul etti. Bu korkunç olayın bir başka ürpertici ayrıntısı ise, C.S.'nin kesik başının bölgedeki köpekler tarafından bulunmuş olmasıydı.

Tüm işlemlerin ardından şüpheli M.A., adli makamlara sevk edildi ve yapılan mahkeme sonucunda tutuklandı.