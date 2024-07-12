Kestel Belediyespor’da yeni seçilen başkan Hakan Saral ve yönetimi yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız verdi. Alt yapılardan sorumlu başkan Rıdvan Tan akademi hocalarını basına tanıttı.

Kestel Belediyespor Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Rıdvan Tan “Kestel’i hakettiği yere çıkarmak ve Bursa futbolunu Türkiye genelinde temsil edebilmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bu anlamda Türkiye 3. Olan takımımızı ve hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün burada alt yapının bundan sonra daha da işler hale gelmesi ve uzun vadede Kestel Belediyespor’un A takımını beslemesi açısından yeni başarılara imza atacak hocalarımızla birlikteyiz. Hepsine bu büyük ailenin bir parçası olmayı kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Kestel halkı bu takımı desteklemeye devam etsin. Yeni sezonda gerek alt yapı, gerek A takım olarak şampiyonlukları göğüsleyeceğiz” dedi.

Alt yapılar sorumlusu İsmail Vurgun ise “Bize bu imkanı tanıyan başkanımız Hakan Saral’a, alt yapılardan sorumlu başkanımız Rıdvan Tan’a, Kestel Belediye başkanımız Ferhat Erol’a destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kestel’in başarısı için ter dökeceğimiz sezon öncesi hocalarıma başarılar diliyorum” dedi.

İmza töreninin ardından Rıdvan Tan ve ekibiyle fotoğraf çektiren hocalar ise “Kestel Belediyespor’a gelmekten dolayı çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Alt yapı kadrosu şu şekilde;

Saffet Arslan – U13

Barış Arıncı – U17

Salih Yamaç – U16

İsmail Vurgun – Alt Yapılar Teknik Sorumlusu

İsmail Korkmaz – Teknik Menajer

Orhan Gümüşkaya – U18

Metin Koç – U14-U15