Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in başkanlığında, Gölpazarı ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ayrıca ilgili kamu kurumlarının amirleri de iştirak etti. Toplantıda, köylerin ve mahallelerin mevcut ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ile çözüm bekleyen konular ele alındı. Vali Sözer, sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması noktasında ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi. Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için muhtarlarla kurulan yakın iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, ortak akıl ve yerel yönetimlerin sahadaki tecrübesinin kamu hizmetlerinin kalitesini artırdığı vurgulandı.