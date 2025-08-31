Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen panayırda, AK Parti Bilecik heyeti vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen panayırda, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Panayır alanında yerini alan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hemşerileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım "Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Halkımızın ilgisi bize güç veriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.